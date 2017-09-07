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В Балаклее открыли огонь по самолету, который случайно пролетел над воинской частью
07.09.2017 19:55

В Балаклее открыли огонь по самолету, который случайно пролетел над воинской частью

Военные несколько раз выстрелили из автоматического оружия по неизвестному объекту, пролетевшему над территорией воинской части, которая находится в городе Балаклея Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

После того, как военнослужащие сделали несколько выстрелов в сторону объекта, он полетел в село Борщивка.

Позже выяснилось, что житель Кропивницкого в возрасте 38 лет летел из Новой Водолаге Харьковской области в поселок Вишневое Балаклейского района, управляя самолетом НАРП-1. Мужчина нарушил правила безопасности во время полетов, из-за чего пролетел над территорией воинской части.

По данному факту начато уголовное дело по ст.281 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 7 сентября, в британском городе Карнарвон разбился легкомоторный самолет в аэропорту, в результате падения погиб пилот.

Теги материала: Харьковская область, Балаклея, самолет, воинская часть
Новости СМИ2
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