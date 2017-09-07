Штаб АТО: В результате обстрелов боевиками погиб один украинский боец

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований 13 раз обстреливали позиции военных Вооруженных сил Украины в четверг, 7 сентября, в зоне АТО. Они сосредоточили обстрелы на приморском и донецком направлении, как и в предыдущие дни, два раза применив минометы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Приблизительно в 12:00 российско-оккупационные войска выпустили четыре мины калибра 82 мм и открывали огонь из гранатометов по опорным пунктам украинских военнослужащих возле Марьинки. Около Водяного боевики два раза использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также около Широкино они обстреляли позиции военных Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования три раза открывали огонь в районе Зайцево из гранатометов и пулеметов крупных калибров. Из того же вооружения боевики обстреливали позиции украинских военнослужащих в Авдеевской промзоне. В результате одного из указанных обстрелов погиб украинский военный.

На луганском направлении боевики открывали огонь около Лобачева из миномета калибра 120 мм.