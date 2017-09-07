Во Франции задержали мужчин, которые хотели взорвать банки

MIGnews.com.ua

Руководитель Министерства внутренних дел Франции Жерар Коломб заявил, что в пригороде Парижа были задержаны мужчины, планировавшие устроить взрыв в банковских учреждениях. Об этом сообщает ВВС .

Все задержанные являются гражданами Франции, у них обнаружили 100 грамм взрывчатых веществ и химикатов TATP. Также глава Министерства внутренних дел указал, что подозреваемые отрицают любые террористические мотивы, однако выяснилось, что они контактировали с людьми в Сирии.

"Они хотели взорвать банки с помощью TATP, но есть признаки, что они связаны с террористами, поэтому мы должны работать в этом направлении", - добавил Коломб.