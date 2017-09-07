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Во Франции задержали мужчин, которые хотели взорвать банки
07.09.2017 18:08

Во Франции задержали мужчин, которые хотели взорвать банки

Руководитель Министерства внутренних дел Франции Жерар Коломб заявил, что в пригороде Парижа были задержаны мужчины, планировавшие устроить взрыв в банковских учреждениях. Об этом сообщает ВВС.

Все задержанные являются гражданами Франции, у них обнаружили 100 грамм взрывчатых веществ и химикатов TATP. Также глава Министерства внутренних дел указал, что подозреваемые отрицают любые террористические мотивы, однако выяснилось, что они контактировали с людьми в Сирии.

"Они хотели взорвать банки с помощью TATP, но есть признаки, что они связаны с террористами, поэтому мы должны работать в этом направлении", - добавил Коломб.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники французской полиции задержали двух мужчин, которые являются предполагаемыми террористами.

Теги материала: Франция, Париж, задержание, взрыв, банк, МВД
Новости СМИ2
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