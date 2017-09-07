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Грымчак: Россия пытается вывезти с Донбасса особенно ценное военное снаряжение
07.09.2017 18:05

Грымчак: Россия пытается вывезти с Донбасса особенно ценное военное снаряжение

Главари так называемых Донецкой и Луганской народных республик пытаются найти жилье в России и непризнанной Абхазии. Такое заявление сделал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в интервью изданию "Апостроф".

"Есть информация из разных источников, что так называемые руководители этих фейковых образований ("ДНР/ЛНР", - ред.) начали искать и пытаются покупать жилье на территории РФ либо в непризнанных республиках - Абхазии и тому подобное", - отметил Грымчак.

При этом он подчеркнул, что располагает данными о вывозе Россией с Донбасса "особенно ценного военного снаряжения". В этом контексте Грымчак отметил, что речь идет не о танках с артиллерией.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что пока не видит готовности со стороны Российской Федерации отступить с оккупированного Донбасса или Крыма.

Теги материала: ДНР, ЛНР, боевики, Россия, Донбасс, снаряжение
Новости СМИ2
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