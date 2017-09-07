Грымчак: Россия пытается вывезти с Донбасса особенно ценное военное снаряжение

MIGnews.com.ua

Главари так называемых Донецкой и Луганской народных республик пытаются найти жилье в России и непризнанной Абхазии. Такое заявление сделал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в интервью изданию "Апостроф" .

"Есть информация из разных источников, что так называемые руководители этих фейковых образований ("ДНР/ЛНР", - ред.) начали искать и пытаются покупать жилье на территории РФ либо в непризнанных республиках - Абхазии и тому подобное", - отметил Грымчак.

При этом он подчеркнул, что располагает данными о вывозе Россией с Донбасса "особенно ценного военного снаряжения". В этом контексте Грымчак отметил, что речь идет не о танках с артиллерией.