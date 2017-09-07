В России во время военных учений погиб военный

MIGnews.com.ua

Российский военный погиб во время проведения стрельб из танка на учениях, пишет УНИАН .

По данным министерства обороны Российской Федерации, в результате несчастного случая также были ранены пять силовиков.

"7 сентября около 12:30 на полигоне Западного военного округа в Ленинградской области при проведении плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от траектории после касания с землей (рикошета) и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения. В результате взрыва один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения", - сообщили в российском оборонном ведомстве.

Вместе с тем было отмечено, что пострадавших доставили в больницу.