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В России во время военных учений погиб военный
07.09.2017 17:33

В России во время военных учений погиб военный

Российский военный погиб во время проведения стрельб из танка на учениях, пишет УНИАН.

По данным министерства обороны Российской Федерации, в результате несчастного случая также были ранены пять силовиков.

"7 сентября около 12:30 на полигоне Западного военного округа в Ленинградской области при проведении плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от траектории после касания с землей (рикошета) и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения. В результате взрыва один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения", - сообщили в российском оборонном ведомстве.

Вместе с тем было отмечено, что пострадавших доставили в больницу.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, военные учения стартовали в Южном военном округе России. Они будут проходить на 19-ти полигонах, в том числе и в оккупированном Крыму.

Теги материала: Россия, стрельбы, танк, военные, жертвы
Новости СМИ2
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