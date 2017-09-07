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В Харькове таксист убил пассажирку и сжег ее тело
07.09.2017 17:21

В Харькове таксист убил пассажирку и сжег ее тело  Видеорепортаж

Житель Харькова, работающий таксистом, убил 30-летнюю пассажирку своего автомобиля, после чего отвез тело на пустырь, облил бензином и поджег. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

С 28 августа женщину разыскивал Слободской отдел полиции как без вести пропавшую.

Выяснилось, что преступник подвозил девушку от площади Рыбного в ночь с 27 на 28 августа, по дороге она попросила выйти. В салоне автомобиля мужчина увидел телефон пассажирки, после чего решил его присвоить. Попытавшись уехать, таксист совершил наезд на женщину, а, когда увидел ее без признаков жизни, отвез тело на пустырь на проспекте Льва Ландау и поджег.

Ранее судимого злоумышленника в возрасте 26 лет задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В настоящее время вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту начато уголовное дело по п.6 ч.2 ст.115 и ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, жителя Винницкой области подозревают в совершении двойного убийства.

Теги материала: Харьков, полиция, убийство, такси, видео
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