В результате ДТП в Черкасской области погиб военнослужащий

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Военнослужащий погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на трассе Киев-Одесса неподалеку села Шарин Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

Инцидент произошел, когда водитель автомобиля марки Scania врезался в военный тягач МАЗ-537, который был припаркован на обочине дороги для проведения ремонтных работ.

Сообщается, что в результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте погиб старший солдат контрактной службы, который являлся пассажиром автомобиля МАЗ. Кроме того, водитель военного тягача получил телесные повреждения, из-за чего его госпитализировали.

Следственный отдел Уманского отделения полиции открыл уголовное дело по ст.286 Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.