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В Киеве полиция попыталась разогнать митинг под Радой
Фото: hromadske.ua
07.09.2017 15:43

В Киеве полиция попыталась разогнать митинг под Радой

Активисты продолжили в четверг, 7 сентября, пикетировать здание Верховной рады Украины. Люди пытались поджечь автомобильные покрышки, однако сделать это им не дали представители Национальной полиции и Национальной гвардии.

По словам пресс-секретаря Главного управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик, организаторы сегодняшней акции назвали провокаторами тех, кто поджег шины.

В то же время есть информация, что нескольких человек задержали, однако их имена неизвестны.

Стоит отметить, что митинг правоохранители не разогнали, ни отступили, однако забрали часть бочек, по которым протестующие стучат палками.

Напомним, под зданием парламента проходит акция владельцев автомобиля с иностранными номерами. Люди требуют доступной растаможки машин с иностранными номерами и упрощенный процесс регистрации ввезенных авто.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Государственной фискальной службе сообщили, что в Украину в течение восьми месяцев ввезли 164 тысячи автомобилей на иностранной регистрации.

Теги материала: Верховная Рада, митинг, Национальная полиция, Национальная гвардия
Новости СМИ2
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