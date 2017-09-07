В Винницкой области парень жестоко убил двух пожилых женщин

MIGnews.com.ua

Жителя Винницкой области подозревают в совершении двойного убийства. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

По данным правоохранителей, мужчину задержали после смерти двух пожилых женщин. Также из дома одной из них пропала тысяча гривен. Провели задержание на месте совершения преступления.

В полиции сообщили, что получили сообщение о смерти 77-летней женщины, которая по предварительной версии отравилась угарным газом.

"Прибыв на место происшествия правоохранители установили, что ее задушили. В это же время в другом доме, расположенном по соседству, преступник убил еще одну 87-летнюю женщину", - говорится в сообщении.

В следственно-оперативной группе сразу предположили, что к совершению преступления причастен кто-то из местных. Под подозрение попал 25-летний родственник одной из жертв, который в 2015 году вышел из тюрьмы. Он провел там семь лет за разбой, изнасилование и хулиганство и был задержан на месте преступления.

"Полицейским удалось установить, что ночью злоумышленник пришел к старшей из пострадавших и потребовал деньги. Старушка отказала, он ударил ее и самостоятельно начал искать ценности в доме пожилой женщины. Не найдя денег, мужчина отправился к другой бабушке. Задушив потерпевшую, он нашел в ее доме более тысячи гривен и скрылся. Полученные деньги он потратил на спиртное", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.