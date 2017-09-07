В Херсонской области нашли расчлененное тело в мешке

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 7 сентября, на территории дачного кооператива между Новой Каховкой и Таврийском в Херсонской области нашли расчлененное тело. Об этом сообщает полиция Херсонской области.

По данным источника, мешок с человеческими конечностями нашел вблизи берега в воде сегодня утром местный житель. Полиция во время осмотра нашла еще 2 мешка с другими фрагментами тела человека. По предварительным данным, найденные конечности принадлежат мужчине преклонного возраста.

"Мы отрабатываем самые разные версии этого жестокого убийства, проводим ряд оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и поимке изверга",- рассказали правоохранители.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство", а фрагменты тела направлены на экспертизу.