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В Херсонской области нашли расчлененное тело в мешке
07.09.2017 14:59

В Херсонской области нашли расчлененное тело в мешке

В воскресенье, 7 сентября, на территории дачного кооператива между Новой Каховкой и Таврийском в Херсонской области нашли расчлененное тело. Об этом сообщает полиция Херсонской области.

По данным источника, мешок с человеческими конечностями нашел вблизи берега в воде сегодня утром местный житель. Полиция во время осмотра нашла еще 2 мешка с другими фрагментами тела человека. По предварительным данным, найденные конечности принадлежат мужчине преклонного возраста.

"Мы отрабатываем самые разные версии этого жестокого убийства, проводим ряд оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и поимке изверга",- рассказали правоохранители.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство", а фрагменты тела направлены на экспертизу.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Луганской области мужчина в результате взрыва боеприпаса получил травматическое повреждение глазных яблок, многочисленные колото-резаные раны лица, травматические ампутации предплечья и конечностей. 

Теги материала: тело, полиция, Херсонская область
Новости СМИ2
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