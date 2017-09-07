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В Луганской области мужчина лишился рук в результате взрыва
07.09.2017 14:32

В Луганской области мужчина лишился рук в результате взрыва  Фоторепортаж

Мужчина пострадал в результате взрыва боеприпаса, произошедшего в поселке Дмитровка Луганской области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Луганской области.

По полученным данным, 38-летний пострадавших хотел во дворе собственного дома разобрать взрывное устройство.

"Мужчина был госпитализирован с телесными повреждениями в виде: "травматическое повреждение глазных яблок, многочисленные колото-резаные раны лица, травматическая ампутация верхней левой конечности по среднюю треть предплечья, травматическая ампутация 3 и 4 пальцев правой руки, травматическая ампутация нижних конечностей по нижнюю треть голени и многочисленные осколочные ранения туловища", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что при осмотре дома потерпевшего правоохранители нашли две части гранаты ПГ-7Л, часть гранаты ОГ-9М, 2 взрывателя РГН - 2Н, заряд ГП - 25П, заряд реактивной гранаты РПГ-26.

Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, доброволец "Правого сектор" Олег Дынька с позывным "Егерь" погиб в зоне проведения антитеррористической операции во время выполнения боевого задания. 

Теги материала: Луганск, взрыв, пострадавший, Национальная полиция, боеприпасы
Новости СМИ2
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