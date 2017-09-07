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В зоне АТО на растяжке подорвался боец "Правого сектора"
07.09.2017 13:56

В зоне АТО на растяжке подорвался боец "Правого сектора"

Доброволец "Правого сектор" Олег Дынька с позывным "Егерь" погиб в зоне проведения антитеррористической операции во время выполнения боевого задания. Соответствующее сообщение было обнародовано на странице 1-ой отдельной штурмовой роты "Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора" в Facebook.

По полученным данным, силовик подорвался на растяжке.

"Егерь" был одним из лучших бойцов подразделения. Всегда стремился улучшить свои знания, научиться чему-то новому. В совершенстве стрелял из нескольких видов оружия и неоднократно подбивал технику врага", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики 34 открывали огонь по украинским позициям, но потерь среди военных ВСУ нет.

Теги материала: АТО, Донбасс, Правый сектор, смерть
Новости СМИ2
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