В зоне АТО на растяжке подорвался боец "Правого сектора"

MIGnews.com.ua

Доброволец "Правого сектор" Олег Дынька с позывным "Егерь" погиб в зоне проведения антитеррористической операции во время выполнения боевого задания. Соответствующее сообщение было обнародовано на странице 1-ой отдельной штурмовой роты "Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора" в Facebook.

По полученным данным, силовик подорвался на растяжке.

"Егерь" был одним из лучших бойцов подразделения. Всегда стремился улучшить свои знания, научиться чему-то новому. В совершенстве стрелял из нескольких видов оружия и неоднократно подбивал технику врага", - говорится в сообщении.