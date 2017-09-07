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В Одесской области задержали контрабанду психотропов на сумму более $10 млн
07.09.2017 13:45

В Одесской области задержали контрабанду психотропов на сумму более $10 млн

В четверг, 7 сентября, в Одесской области сотрудники СБУ вместе с прокуратурой и пограничниками заблокировали контрабанду в Украину психотропных веществ, сообщает УНН.

По данным источника, правоохранители остановили автомобиль злоумышленников на трассе "Одесса-Киев" и при осмотре машины они обнаружили двести пятьдесят килограммов таблеток с содержанием психотропного вещества "каптогон".

Стоит отметить, что наркотики переправлялись в Украину из Ближнего Востока, а дальше их планировали отправить в одну из стран Европейского Союза через международный аэропорт "Борисполь".

Кроме этого, Во время обысков по месту жительства трех иностранцев, которые организовали контрабандный ввоз наркотика в Украине, оперативники СБ Украины обнаружили еще сто пять килограммов "каптогона". По заключению экспертов стоимость изъятого "товара" по ценам "черного рынка" составляет более десяти миллионов долларов США.

По факту открыто открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, под Львовом в разбитой машине нашли наркотиков на 10 миллионов долларов.

Теги материала: СБУ, прокуратура, Одесская область, контрабанда, наркотики
Новости СМИ2
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