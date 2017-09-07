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В России сошли с рельсов и перевернулись десять вагонов с военной техникой
07.09.2017 12:54

В России сошли с рельсов и перевернулись десять вагонов с военной техникой

В четверг, 7 сентября, в России сошли с рельсов и перевернулись десять вагонов с военной техникой, сообщает Hromadske.

Стоит отметить, что для координации работ по ликвидации последствий аварии в компании создали оперативный штаб.

Кроме этого, о пострадавших и причины инцидента не сообщается.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, товарный локомотив столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожной станции Сментово в северной части Польши приблизительно в 22:00. В настоящее время причины аварии, в результате которой с рельсов сошли локомотив и семь вагонов пассажирского поезда, не известны. Расследование инцидента займется специальная комиссия.

Напомним, локомотив столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожной станции Сментово в северной части Польши приблизительно в 22:00 в среду, 30 августа. Расследование инцидента займется специальная комиссия.

Теги материала: Поезд, Россия
Новости СМИ2
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