Количество погибших от урагана "Ирма" достигло шести человек

MIGnews.com.ua

По состоянию на четверг, 7 сентября, стихия уничтожила 95% французской части острова Сен- Мартен разрушен и нет телефонной связи и электричества, сообщает УНИАН .

"Это невероятная катастрофа. Девяносто пять процентов острова разрушено", - сказал бывший французский депутат Даниэль Гиббс, который родился на острове.

"Мы зафиксировали шесть смертельных случаев", - сказал префект региона Эрик Мэр

Кроме этого, он добавил, что количество жертв может возрасти.

В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Местные рассказывали о наводнении и разрушении части префектуры Сен-Мартен и имущества жителей, в частности, ветер cнес кровли домов.