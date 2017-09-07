Количество погибших от урагана "Ирма" достигло шести человек

По состоянию на четверг, 7 сентября, стихия уничтожила 95% французской части острова Сен- Мартен разрушен и нет телефонной связи и электричества, сообщает УНИАН.
"Это невероятная катастрофа. Девяносто пять процентов острова разрушено", - сказал бывший французский депутат Даниэль Гиббс, который родился на острове.
"Мы зафиксировали шесть смертельных случаев", - сказал префект региона Эрик Мэр
Кроме этого, он добавил, что количество жертв может возрасти.
В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Местные рассказывали о наводнении и разрушении части префектуры Сен-Мартен и имущества жителей, в частности, ветер cнес кровли домов.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 5 сентября, губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росельо объявил режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана "Ирма".