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Количество погибших от урагана "Ирма" достигло шести человек
07.09.2017 10:55

Количество погибших от урагана "Ирма" достигло шести человек

По состоянию на четверг, 7 сентября, стихия уничтожила 95% французской части острова Сен- Мартен разрушен и нет телефонной связи и электричества, сообщает УНИАН.

"Это невероятная катастрофа. Девяносто пять процентов острова разрушено", - сказал бывший французский депутат Даниэль Гиббс, который родился на острове.

"Мы зафиксировали шесть смертельных случаев", - сказал префект региона Эрик Мэр

Кроме этого, он добавил, что количество жертв может возрасти.

В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Местные рассказывали о наводнении и разрушении части префектуры Сен-Мартен и имущества жителей, в частности, ветер cнес кровли домов.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 5 сентября, губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росельо объявил режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана "Ирма".

Теги материала: ураган, Франция, жертвы
Новости СМИ2
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