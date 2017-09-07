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В Харькове двое мужчин пострадали в результате стрельбы в кафе
07.09.2017 10:54

В Харькове двое мужчин пострадали в результате стрельбы в кафе

Два человека пострадали в результате стрельбы в одном из харьковских кафе. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Харьковской области.

По полученным данным, инцидент произошел на улице Пушкинской. Пострадавших в результате стрельбы доставили в больницу. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

"В Киевский отдел полиции поступил вызов через оператора 102 о том, что возле кафе происходит стрельба и драка. Установлено, что во время ссоры 46-летний мужчина использовал специальное средство для отстрела резиновых пуль и сделал в сторону 49-ти и 59-летних мужчин несколько выстрелов. Пистолет, гильзы и другие вещественные доказательства изъяты для проведения ряда экспертиз", - говорится в сообщении.

По факту стрельбы было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ученик одной из школ в России принес в школу пневматический пистолет и петарды и открыл огонь по детям.

Теги материала: Харьков, стрельба, Национальная полиция, пострадавшие
Новости СМИ2
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