В Харькове двое мужчин пострадали в результате стрельбы в кафе

MIGnews.com.ua

Два человека пострадали в результате стрельбы в одном из харьковских кафе. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Харьковской области.

По полученным данным, инцидент произошел на улице Пушкинской. Пострадавших в результате стрельбы доставили в больницу. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

"В Киевский отдел полиции поступил вызов через оператора 102 о том, что возле кафе происходит стрельба и драка. Установлено, что во время ссоры 46-летний мужчина использовал специальное средство для отстрела резиновых пуль и сделал в сторону 49-ти и 59-летних мужчин несколько выстрелов. Пистолет, гильзы и другие вещественные доказательства изъяты для проведения ряда экспертиз", - говорится в сообщении.

По факту стрельбы было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.