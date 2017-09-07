Легкомоторный самолет разбился в Британии: есть погибший

MIGnews.com.ua

В четверг, 7 сентября, в британском городе Карнарвон разбился легкомоторный самолет в аэропорту, в результате падения погиб пилот, сообщает УНН .

По словам полиции Северного Уэльса, в 18:29 к ним поступило сообщение о том, что на взлетно-посадочной полосе разбился и загорелся легкомоторный самолет.

"Службы экстренной помощи были вызваны на место происшествия, но, к сожалению, пилот погиб", - заявили местные правоохранители.

На данный момент выясняются все обстоятельства крушения самолета.