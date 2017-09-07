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Легкомоторный самолет разбился в Британии: есть погибший
07.09.2017 09:59

Легкомоторный самолет разбился в Британии: есть погибший

В четверг, 7 сентября, в британском городе Карнарвон разбился легкомоторный самолет в аэропорту, в результате падения погиб пилот, сообщает УНН.

По словам полиции Северного Уэльса, в 18:29 к ним поступило сообщение о том, что на взлетно-посадочной полосе разбился и загорелся легкомоторный самолет.

"Службы экстренной помощи были вызваны на место происшествия, но, к сожалению, пилот погиб", - заявили местные правоохранители.

На данный момент выясняются все обстоятельства крушения самолета.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в среду, 6 сентября, в американском штате Аризона разбился военный истребитель F-16, который принадлежал эскадрилье нацгвардии США. По данным источника, крушение произошло примерно в 32,2 километра на северо-запад от Сэффорда около трех часов дня по местному времени.

Теги материала: самолет, разбился, крушение
Новости СМИ2
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