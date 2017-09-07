Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 34 открывали огонь по позициям ВСУ

MIGnews.com.ua

За минувшие сутки в зоне АТО, боевики 34 открывали огонь по украинским позициям, но потерь среди военных ВСУ нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На приморском направлении сепаратисты пять раз из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливали украинские позиции возле Водяного, Богдановки и Талаковки.

На донецком направлении враг продолжил провокационные обстрелы укреплений в окрестностях Зайцева. Также боевики дважды били из гранатометов и стрелкового оружия по Авдеевский промзоне.

На луганском направлении около 19 часов оккупанты выпустили три мины калибра 82 миллиметра вблизи Малинового.