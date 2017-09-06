Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Возле Парижа полиция задержала двоих возможных террористов
06.09.2017 18:44

Возле Парижа полиция задержала двоих возможных террористов

Сотрудники французской полиции задержали двух мужчин, которые являются предполагаемыми террористами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции.

Задержание прошло в среду, 6 сентября, в рамках антитеррористического рейда в пригороде Парижа. Собеседник агентства заявил, что силовики нашли газовые баллоны и другие компоненты, используемые при изготовлении взрывчатых веществ, в одной из пустых квартир в городе Вильжюиф, который расположен неподалеку от столицы Франции.

Кроме того, стало известно, что органы по борьбе с терроризмом начали расследование по данному факту.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники полиции Испании и органов безопасности Марокко обнаружили центр джихадистов, члены которого вели подготовку для осуществления масштабных терактов.

Теги материала: Франция, Париж, полиция, терроризм, задержание
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Правоохранители Испании и Марокко разоблачили террористов, готовящих нападения
Важное
Правоохранители Испании и Марокко разоблачили террористов, готовящих нападения
В России грузовик протаранил автобус с пассажирами, есть жертвы
Важное
В России грузовик протаранил автобус с пассажирами, есть жертвы  Фоторепортаж
Одесские правоохранители разоблачили схему незаконного обогащения таможенников на 12 млн гривен
Важное
Одесские правоохранители разоблачили схему незаконного обогащения таможенников на 12 млн гривен  Фоторепортаж
СМИ: В Британии задержали подозреваемых в подготовке терактов солдат
Важное
СМИ: В Британии задержали подозреваемых в подготовке терактов солдат
Бразильская полиция провела обыски по делу о подкупе при выборах столицы Олимпиады-2016
Важное
Бразильская полиция провела обыски по делу о подкупе при выборах столицы Олимпиады-2016
ГПУ пришла с обысками в здание запорожской областной Нацполиции
Важное
ГПУ пришла с обысками в здание запорожской областной Нацполиции

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017
Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю
Эксклюзив  Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю  Видеорепортаж
06.09.2017
Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
Эксклюзив  Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
04.09.2017
Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
Эксклюзив  Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
04.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика