Возле Парижа полиция задержала двоих возможных террористов

Сотрудники французской полиции задержали двух мужчин, которые являются предполагаемыми террористами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции.
Задержание прошло в среду, 6 сентября, в рамках антитеррористического рейда в пригороде Парижа. Собеседник агентства заявил, что силовики нашли газовые баллоны и другие компоненты, используемые при изготовлении взрывчатых веществ, в одной из пустых квартир в городе Вильжюиф, который расположен неподалеку от столицы Франции.
Кроме того, стало известно, что органы по борьбе с терроризмом начали расследование по данному факту.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники полиции Испании и органов безопасности Марокко обнаружили центр джихадистов, члены которого вели подготовку для осуществления масштабных терактов.