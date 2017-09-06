Возле Парижа полиция задержала двоих возможных террористов

MIGnews.com.ua

Сотрудники французской полиции задержали двух мужчин, которые являются предполагаемыми террористами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции.

Задержание прошло в среду, 6 сентября, в рамках антитеррористического рейда в пригороде Парижа. Собеседник агентства заявил, что силовики нашли газовые баллоны и другие компоненты, используемые при изготовлении взрывчатых веществ, в одной из пустых квартир в городе Вильжюиф, который расположен неподалеку от столицы Франции.

Кроме того, стало известно, что органы по борьбе с терроризмом начали расследование по данному факту.