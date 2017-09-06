Штаб АТО: За день на Донбассе зафиксировано 13 вражеских обстрелов

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований 13 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции в зоне конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, наиболее неспокойно было сегодня на приморском направлении.

"В Лебединском боевики били из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Также в штабе проинформировали об обстрелах Широкино и Водяного.

"На донецком направлении противник дважды применил стрелковое оружие возле шахты Бутовка и Зайцево, - говорится в сообщении. - На луганском направлении единственный обстрел опорного пункта сил АТО из гранатомета зафиксировали около 13:00 вблизи Крымского".

Стоит отметить, что за день потерь среди украинских военных нет.