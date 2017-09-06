Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Штаб АТО: За день на Донбассе зафиксировано 13 вражеских обстрелов
06.09.2017 18:39

Штаб АТО: За день на Донбассе зафиксировано 13 вражеских обстрелов

Представители незаконных вооруженных формирований 13 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции в зоне конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, наиболее неспокойно было сегодня на приморском направлении.

"В Лебединском боевики били из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Также в штабе проинформировали об обстрелах Широкино и Водяного.

"На донецком направлении противник дважды применил стрелковое оружие возле шахты Бутовка и Зайцево, - говорится в сообщении. - На луганском направлении единственный обстрел опорного пункта сил АТО из гранатомета зафиксировали около 13:00 вблизи Крымского".

Стоит отметить, что за день потерь среди украинских военных нет.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, власти Германии поддерживают идею размещения в зоне конфликта на востоке Украины миротворцев ООН

Теги материала: АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, украинские военные
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Разведка: Боевики на Донбассе проведут учения одновременно с "Западом-2017"
Важное
Разведка: Боевики на Донбассе проведут учения одновременно с "Западом-2017"
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали возле Луганска танки боевиков
Важное
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали возле Луганска танки боевиков
Штаб: Боевики обстреляли позиции сил АТО в Марьинке из гранатометов
Важное
Штаб: Боевики обстреляли позиции сил АТО в Марьинке из гранатометов
Штаб АТО: Боевики 36 раз атаковали позиции ВСУ
Важное
Штаб АТО: Боевики 36 раз атаковали позиции ВСУ
Штаб АТО: Боевики обстреляли Водяное из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
Важное
Штаб АТО: Боевики обстреляли Водяное из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
Штаб АТО: Боевики осуществляют огневые провокации, используя стрелковое оружие
Важное
Штаб АТО: Боевики осуществляют огневые провокации, используя стрелковое оружие  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017
Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю
Эксклюзив  Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю  Видеорепортаж
06.09.2017
Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
Эксклюзив  Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
04.09.2017
Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
Эксклюзив  Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
04.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика