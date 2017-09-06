В Тернопольской области зафиксировали вспышку гепатита А

Вспышка гепатита А была зафиксирована в поселке Русская Гута в Тернопольской области. Об этом сообщили в Тернопольском лабораторном центре.
"В селе Русская Гута Шумского района Тернопольской области пять детей оказались в больнице с диагнозом гепатит А. Дети жаловались на боли в животе. Также у них кожа приобрела желтоватый цвет", - рассказали в центре.
По данным местных медиков, у всех госпитализированных был диагностирован вирусный гепатит А. При этом отмечается, что источником инфекции стал первый больной ребенок.
Стоит отметить, что в настоящее время специалисты проводят обследование людей, с которыми контактировали дети.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в июне текущего года вспышку гепатита А зафиксировали в детском приюте в Одесской области.