Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Тернопольской области зафиксировали вспышку гепатита А
06.09.2017 18:17

В Тернопольской области зафиксировали вспышку гепатита А

Вспышка гепатита А была зафиксирована в поселке Русская Гута в Тернопольской области. Об этом сообщили в Тернопольском лабораторном центре.

"В селе Русская Гута Шумского района Тернопольской области пять детей оказались в больнице с диагнозом гепатит А. Дети жаловались на боли в животе. Также у них кожа приобрела желтоватый цвет", - рассказали в центре.

По данным местных медиков, у всех госпитализированных был диагностирован вирусный гепатит А. При этом отмечается, что источником инфекции стал первый больной ребенок.

Стоит отметить, что в настоящее время специалисты проводят обследование людей, с которыми контактировали дети.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в июне текущего года вспышку гепатита А зафиксировали в детском приюте в Одесской области

Теги материала: Тернополь, гепатит, дети, госпитализация
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Ровенской области девять детей попали в больницу с кишечной инфекцией
Важное
В Ровенской области девять детей попали в больницу с кишечной инфекцией
В Китае в День знаний с моста свалился школьный автобус, погибли дети
Важное
В Китае в День знаний с моста свалился школьный автобус, погибли дети  Фоторепортаж
Украинец скончался из-за отравления алкоголем
Важное
Украинец скончался из-за отравления алкоголем
Полицейские разыскивают шестерых детей, которые сбежали из лагеря отдыха на Буковине
Важное
Полицейские разыскивают шестерых детей, которые сбежали из лагеря отдыха на Буковине
ОБСЕ: В Россию с Донбасса вывезли 250 детей
Важное
ОБСЕ: В Россию с Донбасса вывезли 250 детей
В Днепропетровской области четверо детей пострадали из-за взрыва снаряда
Важное
В Днепропетровской области четверо детей пострадали из-за взрыва снаряда  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017
Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю
Эксклюзив  Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю  Видеорепортаж
06.09.2017
Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
Эксклюзив  Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
04.09.2017
Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
Эксклюзив  Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
04.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика