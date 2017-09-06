В Тернопольской области зафиксировали вспышку гепатита А

MIGnews.com.ua

Вспышка гепатита А была зафиксирована в поселке Русская Гута в Тернопольской области. Об этом сообщили в Тернопольском лабораторном центре.

"В селе Русская Гута Шумского района Тернопольской области пять детей оказались в больнице с диагнозом гепатит А. Дети жаловались на боли в животе. Также у них кожа приобрела желтоватый цвет", - рассказали в центре.

По данным местных медиков, у всех госпитализированных был диагностирован вирусный гепатит А. При этом отмечается, что источником инфекции стал первый больной ребенок.

Стоит отметить, что в настоящее время специалисты проводят обследование людей, с которыми контактировали дети.