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В Турции убили смертника, который пытался взорвать полицейский участок
06.09.2017 17:59

В Турции убили смертника, который пытался взорвать полицейский участок

Сотрудники правоохранительных органов Турции застрелили смертника, который намеревался совершить нападение, сообщает Hurriyet.

По полученным данным, смертник собирался напасть на полицейский участок, расположенный вблизи региональной базы национальной разведки в южной провинции Мерсин.

Главный прокурор города Мерсин Эркан Мустафа отметил, что злоумышленника застрелили во время вооруженного столкновения с силами безопасности вблизи полицейского участка.

"Мы детально проверяем, не был ли нападавший членом "ИГИЛ". Вскоре мы сделаем подробную заявление. Удалось предотвратить серьезному нападению благодаря успешной работе нашей полицейской команды", - сообщил Эркан.

Стоит отметить, что полицейские сняли с нападающего пояс смертника.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, автобус пенитенциарной службы, который перевозил заключенных и чиновников, подорвался в провинции Измир в Турции. 

 

Теги материала: Турция, правоохранители, смертник
Новости СМИ2
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