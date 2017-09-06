В Турции убили смертника, который пытался взорвать полицейский участок

MIGnews.com.ua

Сотрудники правоохранительных органов Турции застрелили смертника, который намеревался совершить нападение, сообщает Hurriyet .

По полученным данным, смертник собирался напасть на полицейский участок, расположенный вблизи региональной базы национальной разведки в южной провинции Мерсин.

Главный прокурор города Мерсин Эркан Мустафа отметил, что злоумышленника застрелили во время вооруженного столкновения с силами безопасности вблизи полицейского участка.

"Мы детально проверяем, не был ли нападавший членом "ИГИЛ". Вскоре мы сделаем подробную заявление. Удалось предотвратить серьезному нападению благодаря успешной работе нашей полицейской команды", - сообщил Эркан.

Стоит отметить, что полицейские сняли с нападающего пояс смертника.