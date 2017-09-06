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Разведка: Боевики на Донбассе проведут учения одновременно с "Западом-2017"
06.09.2017 14:59

Разведка: Боевики на Донбассе проведут учения одновременно с "Западом-2017"

Представители незаконных вооруженных формирований намерены провести на оккупированных территориях Донбасса учения одновременно с российско-белорусскими военными учениями "Запад-2017". Такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, пишет РБК-Украина.

"На сегодняшний день ситуация (в ОРДЛО, - ред.) остается сложной. Сегодня идет активная подготовка учений первого и второго АК. Мы не исключаем, что они будут проводиться на фоне учений "Запад-2017", - отметил Скибицкий.

Вместе с тем он подчеркнул, что система оперативной и боевой подготовки на оккупированных территориях завязана на систему Южного военного округа вооруженных сил России.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российско-белорусские военные учения "Запад-2017" направлены на обучение армии.

Теги материала: Донбасс, разведка, боевики, военные учения, Россия, Беларусь
Новости СМИ2
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