Разведка: Боевики на Донбассе проведут учения одновременно с "Западом-2017"

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований намерены провести на оккупированных территориях Донбасса учения одновременно с российско-белорусскими военными учениями "Запад-2017". Такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, пишет РБК-Украина .

"На сегодняшний день ситуация (в ОРДЛО, - ред.) остается сложной. Сегодня идет активная подготовка учений первого и второго АК. Мы не исключаем, что они будут проводиться на фоне учений "Запад-2017", - отметил Скибицкий.

Вместе с тем он подчеркнул, что система оперативной и боевой подготовки на оккупированных территориях завязана на систему Южного военного округа вооруженных сил России.