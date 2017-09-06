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Правоохранители Испании и Марокко разоблачили террористов, готовящих нападения
06.09.2017 14:47

Правоохранители Испании и Марокко разоблачили террористов, готовящих нападения

Сотрудники полиции Испании и органов безопасности Марокко обнаружили центр джихадистов, члены которого вели подготовку для осуществления масштабных терактов. Об  этом сообщает The Local со ссылкой на Министерство внутренних дел Испании.

Участниками джихадистского террористического центра являлись шесть человек. Из них пять злоумышленников-граждан Марокко, один из которых проживал в Испании, задержали в Марокко, еще одного, испанского гражданина марокканского происхождения, - в испанском анклаве в Северной Африке Мелилье.

"Исследование, проведенное марокканскими службами безопасности, показало, что эта группа планировала широкомасштабные террористические атаки, проводя ночные встречи, в ходе которых они проводили физическую подготовку и имитировали убийства путем обезглавливания", - заявили в министерстве.

Также сообщается, что подозреваемый лидер центра в возрасте 39 лет проживал в Мелилье, его удалось задержать во время посещения соседней страны.

В Министерстве внутренних дел Испании добавили, что мужчину подозревают в вербовке молодежи в центре для перевоспитания, где он работал и распространял пропаганду терроризма.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники британской полиции задержали четырех членов запрещенной неонацистской группы National Action, среди которых были проходящие службу в армии Великобритании солдаты.

Теги материала: Испания, Марокко, террористы, задержание
Новости СМИ2
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