Число беженцев из Мьянмы почти достигло 150 тысяч человек

Число людей, бегущих в Бангладеш на фоне конфликта между правительством Мьянмы и мусульманами, практически достигло 150 тысяч. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Организации Объединенных Наций.
Также представители Организации Объединенных Наций предупредили, что в Мьянме присутствует риск этнических чисток, который может привести к дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе.
Руководитель ООН Антониу Гутерриш в своем письме к Совету безопасности Организации Объединенных Наций выразил беспокойство, что из-за насилия в Мьянме может произойти "гуманитарная катастрофа".
Помимо этого, сообщается, что государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи обвинила мусульман, являющихся представителями этнического меньшинства рохинджа, в "большом айсберге дезинформации" насчет конфликта.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Мьянме в лагерях мусульман в провинции Аракан гуманитарные организации приняли решение прекратить свою деятельность из соображений безопасности.