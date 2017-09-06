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Число беженцев из Мьянмы почти достигло 150 тысяч человек
06.09.2017 14:29

Число беженцев из Мьянмы почти достигло 150 тысяч человек

Число людей, бегущих в Бангладеш на фоне конфликта между правительством Мьянмы и мусульманами, практически достигло 150 тысяч. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Организации Объединенных Наций.

Также представители Организации Объединенных Наций предупредили, что в Мьянме присутствует риск этнических чисток, который может привести к дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе.

Руководитель ООН Антониу Гутерриш в своем письме к Совету безопасности Организации Объединенных Наций выразил беспокойство, что из-за насилия в Мьянме может произойти "гуманитарная катастрофа".  

Помимо этого, сообщается, что государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи обвинила мусульман, являющихся представителями этнического меньшинства рохинджа, в "большом айсберге дезинформации" насчет конфликта.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Мьянме в лагерях мусульман в провинции Аракан гуманитарные организации приняли решение прекратить свою деятельность из соображений безопасности.

Теги материала: Мьянма, ООН, беженцы, конфликт, правительство, мусульмане
Новости СМИ2
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