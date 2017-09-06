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США угрожает еще один мощный шторм
06.09.2017 14:09

США угрожает еще один мощный шторм

Шторм "Хосе" сформировался в Атлантическом океане, став уже десятым штормом с именем в этом сезоне. Об этом сообщается на сайте Национального центра Соединенных Штатов Америки по слежению за ураганами.

В настоящее время тропический шторм находится приблизительно в 2420 километрах к востоку от Малых Антильских островов. Он двигается на северо-запад со скоростью около 20 километров в час. Отмечается, что максимальные устойчивые ветры вблизи эпицентра стихии достигают 65 километров в час с более мощными порывами.

Помимо этого, ожидается, что в ближайшие дни шторм "Хосе" может усилиться до урагана.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, представители Национального центра по наблюдению за ураганами в Майами заявили, что ураган "Ирма" является "потенциально катастрофическим".

Теги материала: США, тропический шторм, стихия, погода
Новости СМИ2
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