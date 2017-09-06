США угрожает еще один мощный шторм

MIGnews.com.ua

Шторм "Хосе" сформировался в Атлантическом океане, став уже десятым штормом с именем в этом сезоне. Об этом сообщается на сайте Национального центра Соединенных Штатов Америки по слежению за ураганами.

В настоящее время тропический шторм находится приблизительно в 2420 километрах к востоку от Малых Антильских островов. Он двигается на северо-запад со скоростью около 20 километров в час. Отмечается, что максимальные устойчивые ветры вблизи эпицентра стихии достигают 65 километров в час с более мощными порывами.

Помимо этого, ожидается, что в ближайшие дни шторм "Хосе" может усилиться до урагана.