США угрожает еще один мощный шторм

Шторм "Хосе" сформировался в Атлантическом океане, став уже десятым штормом с именем в этом сезоне. Об этом сообщается на сайте Национального центра Соединенных Штатов Америки по слежению за ураганами.
В настоящее время тропический шторм находится приблизительно в 2420 километрах к востоку от Малых Антильских островов. Он двигается на северо-запад со скоростью около 20 километров в час. Отмечается, что максимальные устойчивые ветры вблизи эпицентра стихии достигают 65 километров в час с более мощными порывами.
Помимо этого, ожидается, что в ближайшие дни шторм "Хосе" может усилиться до урагана.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, представители Национального центра по наблюдению за ураганами в Майами заявили, что ураган "Ирма" является "потенциально катастрофическим".