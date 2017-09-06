В России грузовик протаранил автобус с пассажирами, есть жертвы

MIGnews.com.ua

Грузовик Kia Bongo и пассажирский автобус ПАЗ стали участниками дорожно-транспортного происшествия на четвертом километре трассы Арамиль - деревня Фомино около российского города Екатеринбург. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в среду, 6 сентября, приблизительно в 8:15, когда грузовой автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в автобус, следовавший с Южного автовокзала Екатеринбурга до поселка Бобровский.

В результате происшествия погиб водитель грузовика, еще 13 человек пострадали, среди них есть люди с тяжелыми травмами.

Также сообщается, что после столкновения грузовой автомобиль и пассажирский автобус вылетели в кювет.