В Днепропетровской области подросток подорвался на гранате

MIGnews.com.ua

Подросток пострадал в результате подрыва на гранате в Днепропетровской области. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в поселке Новолозоватовка во вторник вечером, 5 сентября. Ребенок в результате взрыва получил взрывное ранение живота, что привело к внутрибрюшному кровотечению.

"Полицейские установили, что ранен 13-летний житель села. Ранения он получил в результате взрыва гранаты Ф-1 во время движения на велосипеде. Выяснилось, что опасный боеприпас привез из зоны АТО дядя потерпевшего. Несколько лет граната хранилась на чердаке бабушки парня, пока не попала в руки подростка. Во время обыска в ее доме полицейские обнаружили еще шесть патронов калибра 5,45 мм", - отметили в полиции.

Стоит отметить, что по данному факту открыли уголовные производства по ч.2 ст.15 (покушение на преступление) и ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой "несчастный случай".