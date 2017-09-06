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В Днепропетровской области подросток подорвался на гранате
06.09.2017 13:00

В Днепропетровской области подросток подорвался на гранате  Фоторепортаж

Подросток пострадал в результате подрыва на гранате в Днепропетровской области. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в поселке Новолозоватовка во вторник вечером, 5 сентября. Ребенок в результате взрыва получил взрывное ранение живота, что привело к внутрибрюшному кровотечению.

"Полицейские установили, что ранен 13-летний житель села. Ранения он получил в результате взрыва гранаты Ф-1 во время движения на велосипеде. Выяснилось, что опасный боеприпас привез из зоны АТО дядя потерпевшего. Несколько лет граната хранилась на чердаке бабушки парня, пока не попала в руки подростка. Во время обыска в ее доме полицейские обнаружили еще шесть патронов калибра 5,45 мм", - отметили в полиции.

Стоит отметить, что по данному факту открыли уголовные производства по ч.2 ст.15 (покушение на преступление) и ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой "несчастный случай".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, двое жителей Донецкой области получили ранения вследствии подрыва на взрывном устройстве возле поселка Березовое

Теги материала: Днепропетровск, граната, взрыв, ребенок
Новости СМИ2
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