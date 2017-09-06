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Ураган "Ирма" станет одним из самых сильных за последние 80 лет
06.09.2017 12:54

Ураган "Ирма" станет одним из самых сильных за последние 80 лет

Представители Национального центра по наблюдению за ураганами в Майами заявили, что ураган "Ирма" является "потенциально катастрофическим". Об этом сообщает Reuters.

Ранее урагану присвоили пятую, максимальную, категорию опасности, ожидается, что его эпицентр пройдет через северные Подветренные острова и восточную часть Пуэрто-Рико в среду, 6 сентября, а к субботе, 9 сентября, окажется во Флориде.

"Подготовка к защите жизни и имущества должна быть завершена в кратчайшие сроки",- говорится в сообщении Национального центра по наблюдению за ураганами.

Кроме того, в центре предупредили, что ураган "Ирма" принесет порывы ветра, штормовые волны и ливни, которые будут опасны для жизни.

Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами в Майами, ураган станет одним из пяти самых сильных в Атлантическом океане за последние 80 лет. Также он будет самым разрушительным атлантическим ураганом за пределами Карибского моря и Мексиканского залива за всю историю наблюдений центра.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 6 сентября, из-за приближения урагана "Ирма" более пяти тысяч военнослужащих США, гражданских служащих и членов их семей будут эвакуированы из базы военно-морской авиации "Ки-Уэст".

Теги материала: США, ураган, Атлантический океан, Флорида, Пуэрто-Рико
Новости СМИ2
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