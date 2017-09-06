Ураган "Ирма" станет одним из самых сильных за последние 80 лет

MIGnews.com.ua

Представители Национального центра по наблюдению за ураганами в Майами заявили, что ураган "Ирма" является "потенциально катастрофическим". Об этом сообщает Reuters .

Ранее урагану присвоили пятую, максимальную, категорию опасности, ожидается, что его эпицентр пройдет через северные Подветренные острова и восточную часть Пуэрто-Рико в среду, 6 сентября, а к субботе, 9 сентября, окажется во Флориде.

"Подготовка к защите жизни и имущества должна быть завершена в кратчайшие сроки",- говорится в сообщении Национального центра по наблюдению за ураганами.

Кроме того, в центре предупредили, что ураган "Ирма" принесет порывы ветра, штормовые волны и ливни, которые будут опасны для жизни.

Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами в Майами, ураган станет одним из пяти самых сильных в Атлантическом океане за последние 80 лет. Также он будет самым разрушительным атлантическим ураганом за пределами Карибского моря и Мексиканского залива за всю историю наблюдений центра.