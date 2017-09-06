Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Смертельное ДТП в Ровенской области: погибшими оказались украинские политологи
06.09.2017 12:33

Смертельное ДТП в Ровенской области: погибшими оказались украинские политологи  Видеорепортаж

Еще один пострадавший в результате жуткого дорожно-транспортного происшествия в Ровенской области скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Ровенской области Ольга Олийнык.

"Сообщение о происшествие в полицию поступило в полицию сегодня около 07:00. Полицейские выяснили, что авто Opel Omega, двигаясь по дороге вблизи села Мацевичи, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу движения, где врезался в грузовой автомобиль с прицепом", - рассказала Олийнык.

В то же время политолог Юрий Романенко сообщил, что в результате ДТП погибли пять украинских политологов.

"Друзья, ночью в автокатастрофе в Ровенской области погибли четыре политолога Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров, Володимир Карагяур. У меня нет слов, - написал Романенко. - Только что узнал, что в реанимации умер пятый пассажир "Опеля" - общественный активист и специалист по децентрализации Сергей Попов".

Также было отмечено, что предварительная версия аварии - занос авто на большой скорости на мокрой дороге с выносом на встречную полосу.

Стоит отметить, что по факту ДТП открыли уголовное дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения).

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в среду, 6 сентября, в Ровенской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека.

Теги материала: Ровно, ДТП, политолог, смерть
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Ровенской области в результате жуткого ДТП погибли четыре человека
Важное
В Ровенской области в результате жуткого ДТП погибли четыре человека  Фоторепортаж
В Ровенской области девять детей попали в больницу с кишечной инфекцией
Важное
В Ровенской области девять детей попали в больницу с кишечной инфекцией
В Николаевской области пассажирский автобус попал в ДТП: девять человек пострадали
Важное
В Николаевской области пассажирский автобус попал в ДТП: девять человек пострадали
В Киеве в результате аварии взорвался автомобиль, водителя контузило
Важное
В Киеве в результате аварии взорвался автомобиль, водителя контузило  Фоторепортаж  Видеорепортаж
В Харькове пьяный полицейский устроил смертельное ДТП
Важное
В Харькове пьяный полицейский устроил смертельное ДТП  Фоторепортаж
В Одесской области авто на иностранных номерах влетело в остановку
Важное
В Одесской области авто на иностранных номерах влетело в остановку

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
Эксклюзив  Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
04.09.2017
Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
Эксклюзив  Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
04.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 4 - 10 сентября.
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 4 - 10 сентября.
04.09.2017
Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)
Эксклюзив  Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)  Фоторепортаж
02.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика