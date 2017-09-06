Смертельное ДТП в Ровенской области: погибшими оказались украинские политологи

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Еще один пострадавший в результате жуткого дорожно-транспортного происшествия в Ровенской области скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Ровенской области Ольга Олийнык.

"Сообщение о происшествие в полицию поступило в полицию сегодня около 07:00. Полицейские выяснили, что авто Opel Omega, двигаясь по дороге вблизи села Мацевичи, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу движения, где врезался в грузовой автомобиль с прицепом", - рассказала Олийнык.

В то же время политолог Юрий Романенко сообщил, что в результате ДТП погибли пять украинских политологов.

"Друзья, ночью в автокатастрофе в Ровенской области погибли четыре политолога Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров, Володимир Карагяур. У меня нет слов, - написал Романенко. - Только что узнал, что в реанимации умер пятый пассажир "Опеля" - общественный активист и специалист по децентрализации Сергей Попов".

Также было отмечено, что предварительная версия аварии - занос авто на большой скорости на мокрой дороге с выносом на встречную полосу.

Стоит отметить, что по факту ДТП открыли уголовное дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения).