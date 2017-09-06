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В США разбился военный истребитель
06.09.2017 11:27

В США разбился военный истребитель

В среду, 6 сентября, в американском штате Аризона разбился военный истребитель F-16 эскадрилье Нацгвардии США, сообщает Корреспондент.

По данным источника, единственной жертвой происшествия стал пилот.

Стоит отметить, что крушение произошло примерно в 32,2 километрах на северо-запад от Сэффорда около трех часов дня по местному времени.

Кроме этого, информацию официально подтвердила пресс-служба эскадрильи.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, вблизи португальской столицы Лиссабон легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на популярном среди отдыхающих пляже, в результате чего два человека погибли.

Напомним, в Канаде в аэропорту столкнулись два пассажирских самолета. На момент столкновения на авиалайнере польской авиакомпании находились 286 пассажиров.

Теги материала: самолет, истребитель, крушение, США
Новости СМИ2
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