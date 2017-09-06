В США разбился военный истребитель

MIGnews.com.ua

В среду, 6 сентября, в американском штате Аризона разбился военный истребитель F-16 эскадрилье Нацгвардии США, сообщает Корреспондент .

По данным источника, единственной жертвой происшествия стал пилот.

Стоит отметить, что крушение произошло примерно в 32,2 километрах на северо-запад от Сэффорда около трех часов дня по местному времени.

Кроме этого, информацию официально подтвердила пресс-служба эскадрильи.

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