Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали возле Луганска танки боевиков

MIGnews.com.ua

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали возле оккупированного Луганска переброску танков. Речь об этом идет в отчете мисии.

По данным СММ, три танка были зафиксированы за пределами выделенных мест - они двигались на юг в районе подконтрольного так называемой Луганской народной республике поселка Успенка (23 км юго-западнее Луганска).

"Также наблюдатели недосчитались 11 РСЗО "Град" за пределами линии отвода в неподконтрольных районах Донецкой области", - говорится в сообщении.

Помимо этого представители СММ ОБСЕ видели три гаубицы - они находились возле села Анадоль Волновахского района Донецкой области, который находится под контролем сил АТО.