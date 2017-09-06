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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали возле Луганска танки боевиков
06.09.2017 10:59

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали возле Луганска танки боевиков

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали возле оккупированного Луганска переброску танков. Речь об этом идет в отчете мисии.

По данным СММ, три танка были зафиксированы за пределами выделенных мест - они двигались на юг в районе подконтрольного так называемой Луганской народной республике поселка Успенка (23 км юго-западнее Луганска).

"Также наблюдатели недосчитались 11 РСЗО "Град" за пределами линии отвода в неподконтрольных районах Донецкой области", - говорится в сообщении.

Помимо этого представители СММ ОБСЕ видели три гаубицы - они находились возле села Анадоль Волновахского района Донецкой области, который находится под контролем сил АТО.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в течение минувших суток российско-оккупационные группировки 32 раза открывали огонь по позициям ВСУ

Теги материала: ОБСЕ, наблюдатели, Донбасс, танки
Новости СМИ2
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