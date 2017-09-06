В Ровенской области в результате жуткого ДТП погибли четыре человека

MIGnews.com.ua

В среду, 6 сентября, в Ровенской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Ровенской области на своей странице в Facebook.

По данным источника, автомобиль Opel Omega, двигаясь по автодороге вблизи села Масевичи Рокитовского района, по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом.

Стоит отметить, что почти все пассажиры легкового автомобиля погибли. За жизнь еще одного сейчас борются врачи.

Кроме того, личности погибших еще не установлены.