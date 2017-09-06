В Ровенской области в результате жуткого ДТП погибли четыре человека

В среду, 6 сентября, в Ровенской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Ровенской области на своей странице в Facebook.
По данным источника, автомобиль Opel Omega, двигаясь по автодороге вблизи села Масевичи Рокитовского района, по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом.
Стоит отметить, что почти все пассажиры легкового автомобиля погибли. За жизнь еще одного сейчас борются врачи.
Кроме того, личности погибших еще не установлены.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудник правоохранительных органов Харькова стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого умерла девушка. В результате аварии погибла девушка-пассажир. Отмечается, что за рулем BMW с европейскими номерами находился капрал полиции Михаил Коцегуб.