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В США из-за урагана "Ирма" эвакуируют пять тысяч военнослужащих
06.09.2017 08:59

В США из-за урагана "Ирма" эвакуируют пять тысяч военнослужащих

В среду, 6 сентября, из-за приближения урагана "Ирма" более пяти тысяч военнослужащих США, гражданских служащих и членов их семей будут эвакуированы из базы военно-морской авиации "Ки-Уэст", который находиться во Флориде, сообщает УНН.

По данным источника, на военной базе останутся около 50-60 человек для выполнения неотложных работ.

Кроме этого, эвакуация может быть проведена и на других военных объектах в регионе. Одновременно проводится перебазирования ряда кораблей, подводных лодок и самолетов.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 5 сентября, губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росельо объявил режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана "Ирма".

Напомним, представители Национального центра США по слежению за ураганами заявили, что урагану "Ирма" была присвоена пятая, катастрофическая, категория опасности, которая является максимально возможной по шкале Саффира-Симпсона.

Теги материала: ураган, США, эвакуация
Новости СМИ2
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