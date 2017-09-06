В США из-за урагана "Ирма" эвакуируют пять тысяч военнослужащих

MIGnews.com.ua

В среду, 6 сентября, из-за приближения урагана "Ирма" более пяти тысяч военнослужащих США, гражданских служащих и членов их семей будут эвакуированы из базы военно-морской авиации "Ки-Уэст", который находиться во Флориде, сообщает УНН .

По данным источника, на военной базе останутся около 50-60 человек для выполнения неотложных работ.

Кроме этого, эвакуация может быть проведена и на других военных объектах в регионе. Одновременно проводится перебазирования ряда кораблей, подводных лодок и самолетов.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 5 сентября, губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росельо объявил режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана "Ирма".