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В Киеве неизвестные облили краской недавно отремонтированный подземный переход
05.09.2017 21:26

В Киеве неизвестные облили краской недавно отремонтированный подземный переход  Фоторепортаж

Вандалы облили черной краской потолок и стены недавно отремонтированного подземного перехода, который расположен около здания Министерства обороны Украины на Воздухофлотском проспекте, 6 в Киеве. Об этом сообщил советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook.

Кроме того, Белоцерковец добавил, что мэр Киева пообещал выдать премию сотрудникам полиции, которые поймают вандалов.

"Буквально недавно был сделан ремонт. Но уже сделано все, что бы вернуться в тот бардак что там был ранее, так еще чем, очень резкой на запах битумной краской. А причина в отсутствии ответственности", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, памятник Петру I и крест на братской могиле российских воинов, которые находятся на территории Государственного историко-культурного заповедника "Поле Полтавской битвы" в Полтаве, были облиты краской неизвестными в ночь на вторник, 29 августа.

Теги материала: Киев, подземный переход, краска, вандалы, фото
Новости СМИ2
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