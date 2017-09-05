В Киеве неизвестные облили краской недавно отремонтированный подземный переход

MIGnews.com.ua

Вандалы облили черной краской потолок и стены недавно отремонтированного подземного перехода, который расположен около здания Министерства обороны Украины на Воздухофлотском проспекте, 6 в Киеве. Об этом сообщил советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook.

Кроме того, Белоцерковец добавил, что мэр Киева пообещал выдать премию сотрудникам полиции, которые поймают вандалов.

"Буквально недавно был сделан ремонт. Но уже сделано все, что бы вернуться в тот бардак что там был ранее, так еще чем, очень резкой на запах битумной краской. А причина в отсутствии ответственности", - говорится в сообщении.