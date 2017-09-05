Стала известна дата объявления приговоров по "делу 2 мая"

Слушание по "делу 2 мая" было завершено судебной коллегией городского суда Черноморска во вторник, 5 сентября. Об этом сообщает Укринформ.
Председательствующий на процессе судья Олег Семенов вместе с членами коллегии отправились в совещательную комнату для принятия приговоров после того, как состоялись дебаты прокуроров, адвокатов и подсудимых.
"Решение в данном уголовном производстве будет объявлено до 15 сентября", - отметил Семенов.
В ходе слушаний адвокаты Ольга Балашова, Анатолий Робулец, Ольга Байрактар и другие, представляющие интересы подсудимых, заявляли о том, что предоставленные доказательства вины их подзащитных являются неполными, в связи с чем обвиняемых необходимо оправдать.
В то же время прокуроры Оксана Моско и Ирина Куприна указывали, что предоставленные доказательства полностью подтверждают вину подсудимых. Например, о совершенных правонарушениях свидетельствовали потерпевшие, сотрудники правоохранительных органов и свидетели массовых беспорядков, организованных обвиняемыми либо тех, в которых они принимали активное участие. Данные факты также подтверждают видеозаписи и выводы экспертов.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в суд был передан обвинительный акт в отношении еще одного участника массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе, который скрывался от следствия в течение трех лет.