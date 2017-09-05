Штаб: Боевики обстреляли позиции сил АТО в Марьинке из гранатометов

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований осуществили 11 обстрелов украинских позиций в зоне конфликта на востоке Украины. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, наиболее неспокойно было сегодня на приморском направлении.

"В Талаковке и Водяном противник применил стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. В Марьинке стреляли из гранатометов", - говорится в сообщении.

На донецком направлении, по данным штаба, зафиксировали два обстрела из стрелкового оружия у Зайцево и один - в Авдеевской промзоне.

"На луганском направлении из гранатомета боевики обстреляли силы АТО в окрестностях Крымского", - говорится в сообщении.