СМИ: В Британии задержали подозреваемых в подготовке терактов солдат

MIGnews.com.ua

Сотрудники британской полиции задержали четырех членов запрещенной неонацистской группы National Action, среди которых были проходящие службу в армии Великобритании солдаты. Об этом сообщает The Telegraph .

Правоохранители заявили, что четырех мужчин в возрасте от 22 до 32 лет задержали по подозрению в совершении связанных с терроризмом преступлений. Так, во вторник, 5 сентября, удалось задержать 22-летнего жителя Бирмингема, 32-летнего мужчину из Повиса, 24-летнего жителя Ипсуича и 24-летнего жителя Нортгемптона.

Представители Министерства обороны Великобритании подтвердили, что "ряд лиц, служащих в армии, были задержаны по закону о терроризме".

Полицейские провели задержание злоумышленников вместе с контртеррористическими подразделениями Западного Мидленда, Уэльса и Восточного Мидленда. В настоящее время подозреваемых содержат в полицейском участке в Западном Мидленде.

"Задержание были запланированы и велись спецслужбами, угроз безопасности общественности не было", - указал представитель британской полиции.