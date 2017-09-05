СМИ: В Британии задержали подозреваемых в подготовке терактов солдат

Сотрудники британской полиции задержали четырех членов запрещенной неонацистской группы National Action, среди которых были проходящие службу в армии Великобритании солдаты. Об этом сообщает The Telegraph.
Правоохранители заявили, что четырех мужчин в возрасте от 22 до 32 лет задержали по подозрению в совершении связанных с терроризмом преступлений. Так, во вторник, 5 сентября, удалось задержать 22-летнего жителя Бирмингема, 32-летнего мужчину из Повиса, 24-летнего жителя Ипсуича и 24-летнего жителя Нортгемптона.
Представители Министерства обороны Великобритании подтвердили, что "ряд лиц, служащих в армии, были задержаны по закону о терроризме".
Полицейские провели задержание злоумышленников вместе с контртеррористическими подразделениями Западного Мидленда, Уэльса и Восточного Мидленда. В настоящее время подозреваемых содержат в полицейском участке в Западном Мидленде.
"Задержание были запланированы и велись спецслужбами, угроз безопасности общественности не было", - указал представитель британской полиции.
Как сообщал MIGnews.com.ua, британская полиция в ходе секретных учений установила, что террористы могут проникнуть в здание парламента Великобритании менее, чем за пять минут.