Урагану "Ирма" присвоили максимальную категорию опасности

Представители Национального центра Соединенных Штатов Америки по слежению за ураганами заявили, что во вторник, 5 сентября, урагану "Ирма" была присвоена пятая, катастрофическая, категория опасности, которая является максимально возможной по шкале Саффира-Симпсона. Об этом сообщает Reuters.
В настоящее время ураган "Ирма" находится в 440 километрах к востоку от острова Антигуа. В то же время скорость ветра уже возросла до 280 километров в час.
Кроме того, ожидается, что ураган пройдет около Британских Подветренных островов вечером 5 сентября либо утром в среду, 6 сентября.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 5 сентября, губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росельо объявил режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана "Ирма".