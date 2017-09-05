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Урагану "Ирма" присвоили максимальную категорию опасности
05.09.2017 18:00

Урагану "Ирма" присвоили максимальную категорию опасности

Представители Национального центра Соединенных Штатов Америки по слежению за ураганами заявили, что во вторник, 5 сентября, урагану "Ирма" была присвоена пятая, катастрофическая, категория опасности, которая является максимально возможной по шкале Саффира-Симпсона. Об этом сообщает Reuters.

В настоящее время ураган "Ирма" находится в 440 километрах к востоку от острова Антигуа. В то же время скорость ветра уже возросла до 280 километров в час.

Кроме того, ожидается, что ураган пройдет около Британских Подветренных островов вечером 5 сентября либо утром в среду, 6 сентября.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 5 сентября, губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росельо объявил режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана "Ирма".

Теги материала: США, ураган, погода, опасность
Новости СМИ2
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