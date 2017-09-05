В Ровенской области девять детей попали в больницу с кишечной инфекцией

Школьный обед стал причиной госпитализации девяти детей в поселке Заречное Ровенской области. Об этом сообщили в местном управлении Госпродпотребслужбы.
По полученным данным, в населенном пункте зафиксировали вспышку кишечной инфекции
В настоящее время в инфекционном отделении местной районной больницы находятся девять детей. Их состояние оценивается как средней формы тяжести.
Дети отравились обедом в школьной столовой, - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что работники медучреждения продолжают лабораторные исследования и принимаются меру по локализации и ликвидации вспышки кишечной инфекции.
В Госпродпотребслужбе подчеркнул, что в начала года в Ровенской области зарегистрировали уже три вспышки кишечной инфекции.
Как сообщал MIGnews.com.ua, вспышка кишечной инфекции зафиксирована на оздоровительной базе "Романтик" в Скадовске Херсонской области.