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В Ровенской области девять детей попали в больницу с кишечной инфекцией
05.09.2017 17:21

В Ровенской области девять детей попали в больницу с кишечной инфекцией

Школьный обед стал причиной госпитализации девяти детей в поселке Заречное Ровенской области. Об этом сообщили в местном управлении Госпродпотребслужбы.

По полученным данным, в населенном пункте зафиксировали вспышку кишечной инфекции

В настоящее время в инфекционном отделении местной районной больницы находятся девять детей. Их состояние оценивается как средней формы тяжести.

Дети отравились обедом в школьной столовой, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что работники медучреждения продолжают лабораторные исследования и принимаются меру по локализации и ликвидации вспышки кишечной инфекции.

В Госпродпотребслужбе подчеркнул, что в начала года в Ровенской области зарегистрировали уже три вспышки кишечной инфекции.

Как сообщал MIGnews.com.ua, вспышка кишечной инфекции зафиксирована на оздоровительной базе "Романтик" в Скадовске Херсонской области. 

Теги материала: Ровно, дети, отравление, госпитализация
Новости СМИ2
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