В Ровенской области девять детей попали в больницу с кишечной инфекцией

MIGnews.com.ua

Школьный обед стал причиной госпитализации девяти детей в поселке Заречное Ровенской области. Об этом сообщили в местном управлении Госпродпотребслужбы.

По полученным данным, в населенном пункте зафиксировали вспышку кишечной инфекции

В настоящее время в инфекционном отделении местной районной больницы находятся девять детей. Их состояние оценивается как средней формы тяжести.

Дети отравились обедом в школьной столовой, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что работники медучреждения продолжают лабораторные исследования и принимаются меру по локализации и ликвидации вспышки кишечной инфекции.

В Госпродпотребслужбе подчеркнул, что в начала года в Ровенской области зарегистрировали уже три вспышки кишечной инфекции.