Депутата Винницкого облсовета задержали на взятке в собственном кабинете

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Депутат Винницкого областного совета был разоблачен на взятке сотрудниками Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Депутат, который также был главой одной из комиссий областного совета, потребовал три тысячи долларов от местного предпринимателя за содействие в утверждении пакета документов, которые нужны для разрешения на добычу песчаников в Ямпольском район. Также руководитель комиссии обещал включить рассмотрение данного вопроса на сессии областного совета.

Правоохранители задержали чиновника в рабочем кабинете при получении всей суммы взятки, согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту начато уголовное дело по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются срочные следственно-оперативные действия.