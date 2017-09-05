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Депутата Винницкого облсовета задержали на взятке в собственном кабинете
05.09.2017 17:09

Депутата Винницкого облсовета задержали на взятке в собственном кабинете  Фоторепортаж

Депутат Винницкого областного совета был разоблачен на взятке сотрудниками Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Депутат, который также был главой одной из комиссий областного совета, потребовал три тысячи долларов от местного предпринимателя за содействие в утверждении пакета документов, которые нужны для разрешения на добычу песчаников в Ямпольском район. Также руководитель комиссии обещал включить рассмотрение данного вопроса на сессии областного совета.

Правоохранители задержали чиновника в рабочем кабинете при получении всей суммы взятки, согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту начато уголовное дело по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются срочные следственно-оперативные действия.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, прокурор Коминтерновской прокуратуры Одесской области был задержан на взятке в 15 тысяч гривен.

Теги материала: СБУ, взятка, депутат, Винница, областной совет, фото
Новости СМИ2
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