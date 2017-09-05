В Николаевской области пассажирский автобус попал в ДТП: девять человек пострадали

MIGnews.com.ua

Девять человек пострадали в результате произошедшего в Николаевской области дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

"4 сентября 2017 года около 02:30, на автодороге "Ульяновка - Николаев" в районе села Константиновка Новоодесского района произошло ДТП с участием пассажирского автобуса "МАН" сообщением "Херсон - Познань", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что за рулем автобуса находился 26-летний житель Тернополя. Он не справился с управлением, съехал в кювет, в результате чего автобус перевернулся.

По факту ДТП открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Водителю транспортного средства грозит до трех лет лишения свободы.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии, назначено ряд экспертиз.