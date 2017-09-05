Бразильская полиция провела обыски по делу о подкупе при выборах столицы Олимпиады-2016

Сотрудники полиции Рио-де-Жанейро провели обыски в доме руководителя Национального олимпийского комитета Бразилии Карлоса Артура Нузмана. Об этом сообщает Reuters.
Обыски были осуществлены из-за расследования подкупов голосов в Международном олимпийском комитете во время выбора столицы Олимпийских Игр в 2016 году.
В ходе проведенных мероприятий следователям удалось найти доказательства непосредственной причастности Нузмана к подкупу членов Международного олимпийского комитета. Помимо этого, сообщается, что суд выдал ордеры на арест бизнесменов Артура Сезара де Менезеса и Элиана Перейру Кавалканте, подозреваемых в посредничестве при подкупе.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Международный олимпийский комитет утвердил Лос-Анджелес и Париж как столицы летних Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 и 2028 годах.