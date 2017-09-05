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Бразильская полиция провела обыски по делу о подкупе при выборах столицы Олимпиады-2016
05.09.2017 15:56

Бразильская полиция провела обыски по делу о подкупе при выборах столицы Олимпиады-2016

Сотрудники полиции Рио-де-Жанейро провели обыски в доме руководителя Национального олимпийского комитета Бразилии Карлоса Артура Нузмана. Об этом сообщает Reuters.

Обыски были осуществлены из-за расследования подкупов голосов в Международном олимпийском комитете во время выбора столицы Олимпийских Игр в 2016 году.

В ходе проведенных мероприятий следователям удалось найти доказательства непосредственной причастности Нузмана к подкупу членов Международного олимпийского комитета. Помимо этого, сообщается, что суд выдал ордеры на арест бизнесменов Артура Сезара де Менезеса и Элиана Перейру Кавалканте, подозреваемых в посредничестве при подкупе.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Международный олимпийский комитет утвердил Лос-Анджелес и Париж как столицы летних Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 и 2028 годах.

Теги материала: Бразилия, обыск, Олимпийские игры, подкуп, столица, полиция
Новости СМИ2
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