ГПУ обыскивает подразделения "Укрзализныци"

MIGnews.com.ua

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности пришли с обысками в ПАО "Укрзализныця". Соответствующее заявление сделали в пресс-службе ГПУ.

По полученным данным, обыски проводят по факту хищения в ПАО государственных средств, которые должны были направить на обеспечение надлежащих условий перевозки пассажиров.

"Генеральной прокуратурой Украины при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины принимаются системные меры", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что в начале лета подразделение "Укрзализныци" заключило договор с хозпредприятием о закупке 7 тонн хладагента для систем кондиционирования вагонов (сумма договора составила 3,8 млн гривен, - ред.). Однако судебный эксперт предоставил заключение, согласно которому поставленное ​​вещество непригодно для использования в системах кондиционирования поездов, предназначенных для перевозки пассажиров. Именно по данному факту правоохранители и проводят обыск. Уже были изъяты техническая документация и более 45 баллонов с неизвестным веществом, которое, по сопроводительным документам, якобы является хладагентом.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения должностным лицам "Укрзализныця", которые имеют отношению к этому договору.