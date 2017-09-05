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ГПУ обыскивает подразделения "Укрзализныци"
05.09.2017 14:59

ГПУ обыскивает подразделения "Укрзализныци"

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности пришли с обысками в ПАО "Укрзализныця". Соответствующее заявление сделали в пресс-службе ГПУ.

По полученным данным, обыски проводят по факту хищения в ПАО государственных средств, которые должны были направить на обеспечение надлежащих условий перевозки пассажиров.

"Генеральной прокуратурой Украины при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины принимаются системные меры", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что в начале лета подразделение "Укрзализныци" заключило договор с хозпредприятием о закупке 7 тонн хладагента для систем кондиционирования вагонов (сумма договора составила 3,8 млн гривен, - ред.). Однако судебный эксперт предоставил заключение, согласно которому поставленное ​​вещество непригодно для использования в системах кондиционирования поездов, предназначенных для перевозки пассажиров. Именно по данному факту правоохранители и проводят обыск. Уже были изъяты техническая документация и более 45 баллонов с неизвестным веществом, которое, по сопроводительным документам, якобы является хладагентом.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения должностным лицам "Укрзализныця", которые имеют отношению к этому договору.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что убытки ПАО "Укрзализныця" из-за коррупции и неэффективного использования средств достигают 10-15 миллиардов гривен в год.

Теги материала: ГПУ, СБУ, обыск, Укрзализныця
Новости СМИ2
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