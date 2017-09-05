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В России подросток устроил стрельбу в школе: есть пострадавшие
05.09.2017 13:03

В России подросток устроил стрельбу в школе: есть пострадавшие  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Ученик одной из школ в России принес в школу пневматический пистолет и петарды и открыл огонь по детям, сообщают РИА Новости.

По полученным данным, инцидент произошел в городе Ивантеевка.

В местных правоохранительных органах рассказали, что в результате чрезвычайного происшествия пострадали четыре человека.

"Четыре человека пострадали: учительница и трое учеников… Погибших нет", - рассказали в дежурной службе Ивантеевки.

При этом было отмечено, что дети пострадали из-за того, что прыгали из окон школы.

Также в полиции сообщили, что школьники и учителя покинули здание и собрались на спортивной площадке возле учебного заведения.

Правоохранители отмечают, что школьник принес дымовые шашки и выстрелил из пневматического оружия. Кроме того, он ударил учительницу по голове топориком. После этого мальчик взорвал петарды и начал стрельбу.

В то же время очевидцы в соцсетях сообщают, что школьник кричал, что хочет умереть. Школьники в панике начали выпрыгивать из окон и одна девочка сломала ногу.

Одна из школьниц рассказала об инциденте следующее: "Парень очень закрытый, учится в 9-Б. Есть подруги, которые раньше с ним общались, и он планировал совершить нападение, но никто не верил".

Как сообщал MIGnews.com.ua, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде мужчина открыл стрельбу по группе учителей и сотрудников в школе Kingdom School.

Теги материала: Россия, школа, стрельба
Новости СМИ2
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