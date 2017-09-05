ГПУ пришла с обысками в здание запорожской областной Нацполиции

MIGnews.com.ua

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины пришли с обысками в Главное управление Национальной полиции в Запорожской области, сообщает издание 061 .

По полученным данным, управление Нацполиции подтверждает информацию об обысках. В настоящее время работники Генпрокуратуры обыскивают кабинет помощника начальника ГУ НП в Запорожской области Руслана Канашко. Следственные действия проводят в рамках уголовного производства, открытого в 2014 году.

Напомним, Руслан Канашко ранее работал главой уголовного розыска, работал в команде бывшего начальника МВД Запорожской области Владимира Сербы, который в настоящее время находится в розыске.