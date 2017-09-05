ГПУ пришла с обысками в здание запорожской областной Нацполиции

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины пришли с обысками в Главное управление Национальной полиции в Запорожской области, сообщает издание 061.
По полученным данным, управление Нацполиции подтверждает информацию об обысках. В настоящее время работники Генпрокуратуры обыскивают кабинет помощника начальника ГУ НП в Запорожской области Руслана Канашко. Следственные действия проводят в рамках уголовного производства, открытого в 2014 году.
Напомним, Руслан Канашко ранее работал главой уголовного розыска, работал в команде бывшего начальника МВД Запорожской области Владимира Сербы, который в настоящее время находится в розыске.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Служба безопасности Украины пришла в управление образования Львовского городского совета с обысками. Основанием для обысков является уголовное производство по ст. 363 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил эксплуатации электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи или порядка или правил защиты информации, которая в них обрабатывается). Статья применяется в случаях хакерских атак, блокировок и взломов сайтов.