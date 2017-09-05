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Прокуратура: в Киеве на ж/д вокзале полицейские систематически грабили людей
05.09.2017 12:18

Прокуратура: в Киеве на ж/д вокзале полицейские систематически грабили людей

Сотрудники правоохранительных органов задержали на железнодорожном вокзале в Киеве пятерых своих коллег, которые систематически грабили людей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По полученным данным, спецоперация по задержанию была проведена в ночь на вторник, 5 сентября, во время совершения очередного ограбления.

"Работники полиции во время несения службы на территории вокзала под разными предлогами доставляли в полицейское помещение граждан, которые путешествовали или находились в нетрезвом состоянии. Применяя в отношении задержанных спецсредства (наручники, слезоточивый газ), а также физическое насилие, полицейские грабили их", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что чаще всего у людей отбирали деньги, мобильные телефоны и другие ценные вещи. Полицейским удалось установить причастность злоумышленников по крайней мере к 10 нападениям на граждан, совершенным с марта по сентябрь текущего года.

Также правоохранители "крышевали" карманников, а похищенные средства делили между собой.

Всем задержанным правоохранителям объявлено о подозрении в превышении власти или служебных полномочий.

Как сообщал MIGnews.com.uа, пьяный сотрудник правоохранительных органов Харькова стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого умерла девушка.

Теги материала: Киев, железнодорожный вокзал, правоохранители, ограбление
Новости СМИ2
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