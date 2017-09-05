Прокуратура: в Киеве на ж/д вокзале полицейские систематически грабили людей

MIGnews.com.ua

Сотрудники правоохранительных органов задержали на железнодорожном вокзале в Киеве пятерых своих коллег, которые систематически грабили людей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По полученным данным, спецоперация по задержанию была проведена в ночь на вторник, 5 сентября, во время совершения очередного ограбления.

"Работники полиции во время несения службы на территории вокзала под разными предлогами доставляли в полицейское помещение граждан, которые путешествовали или находились в нетрезвом состоянии. Применяя в отношении задержанных спецсредства (наручники, слезоточивый газ), а также физическое насилие, полицейские грабили их", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что чаще всего у людей отбирали деньги, мобильные телефоны и другие ценные вещи. Полицейским удалось установить причастность злоумышленников по крайней мере к 10 нападениям на граждан, совершенным с марта по сентябрь текущего года.

Также правоохранители "крышевали" карманников, а похищенные средства делили между собой.

Всем задержанным правоохранителям объявлено о подозрении в превышении власти или служебных полномочий.