Во Флориде и Пуэрто-Рико ввели режим НС в связи с надвигающимся ураганом "Ирма"

MIGnews.com.ua

Во вторник, 5 сентября, губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росельо объявил режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана "Ирма", сообщает Fox news.

"Мы ввели в действие все протоколы безопасности", - сообщил он на пресс-конференции.

Также известно, что администрация Пуэрто-Рико подготовила 456 убежищ, которые смогут вместить более 62 тыс. человек, а также закупила продовольствие на сумму более 65 млн долларов, чтобы раздавать его тем жителям, кто может пострадать от разгула стихии.

На данный момент службы, ответственные за электроснабжение, проверяют линии электропередачи и подрезают деревья в наиболее опасных местах, чтобы обезопасить ЛЭП от падающих деревьев.

Предполагается, что эпицентр урагана может приблизиться к островам Карибского моря во вторник вечером, а в среду - к восточному побережью США. Урагану присвоена третья категория, он находится примерно в 1440 км к востоку от Подветренных островов.

По прогнозам центра, ураган "Ирма" будет очень мощным и опасным явлением в течение нескольких следующих дней.

В американском штате Флорида также ввели режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Ирма", сообщил глава штата Рика Скотта.

"Ураган "Ирма" несет серьезную угрозу для всего штата Флорида, в связи с чем необходимы своевременные меры по защите населения", - говорится в заявлении.

Известно, что чрезвычайное положение введено на территории всех 67 округов штата.