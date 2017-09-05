Штаб АТО: Боевики 36 раз атаковали позиции ВСУ

За понедельник, 4 сентября, российские незаконные вооружённые формирования активизировали провокации в зоне проведения антитеррористической операции, сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.
"В конце прошлых суток, 4 сентября, российско-оккупационные группировки несколько активизировали вооруженные провокации. В основном враг применял стрелковое оружие и гранатометы. Как и в предыдущие дни, основное напряжение сохранялось на Донецком направлении. Здесь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов боевики 4 раза открывали огонь в районе Зайцевого, дважды - неподалеку Песков. А гранатометы преступники применяли в Авдеевский промзоне, у Каменки и шахты Бутовка", - говорится в сообщении.
Также неспокойно было и на Приморском направлении.
"После 18 часов бандиты продолжили огневые провокации в окрестностях Водяного. Также под гранатометным огнем оказались наши позиции на подступах к Лебединском, Широкино и Марьинке. А по опорным пунктам у Талаковки бандиты трижды били из крупнокалиберных пулеметов. На Луганском направлении противник открывал огонь из различных видов оружия в районе Крымского, Станицы Луганской и Малинового", - добавили в штабе.
В целом 4 сентября войска зафиксировали 36 обстрелов позиций со стороны боевиков. 18 из них характеризуются как неприцельные. Потерь среди украинских военных нет.
Как сообщал MIGnews.com.uа, представители незаконных вооруженных формирований осуществили девять обстрелов украинских позиций в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины.