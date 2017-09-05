Штаб АТО: Боевики 36 раз атаковали позиции ВСУ

MIGnews.com.ua

За понедельник, 4 сентября, российские незаконные вооружённые формирования активизировали провокации в зоне проведения антитеррористической операции, сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

"В конце прошлых суток, 4 сентября, российско-оккупационные группировки несколько активизировали вооруженные провокации. В основном враг применял стрелковое оружие и гранатометы. Как и в предыдущие дни, основное напряжение сохранялось на Донецком направлении. Здесь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов боевики 4 раза открывали огонь в районе Зайцевого, дважды - неподалеку Песков. А гранатометы преступники применяли в Авдеевский промзоне, у Каменки и шахты Бутовка", - говорится в сообщении.

Также неспокойно было и на Приморском направлении.

"После 18 часов бандиты продолжили огневые провокации в окрестностях Водяного. Также под гранатометным огнем оказались наши позиции на подступах к Лебединском, Широкино и Марьинке. А по опорным пунктам у Талаковки бандиты трижды били из крупнокалиберных пулеметов. На Луганском направлении противник открывал огонь из различных видов оружия в районе Крымского, Станицы Луганской и Малинового", - добавили в штабе.

В целом 4 сентября войска зафиксировали 36 обстрелов позиций со стороны боевиков. 18 из них характеризуются как неприцельные. Потерь среди украинских военных нет.