Штаб АТО: Боевики обстреляли Водяное из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований осуществили девять обстрелов украинских позиций в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины по состоянию на 18:00 понедельника, 4 сентября. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТо на своей странице в Facebook.

По данным штаба, в зоне конфликта было зафиксировано снижение активности противника.

"Наиболее неспокойно было на приморском направлении вблизи Водяного. Здесь боевики пять раз обстреляли украинские позиции из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Марьинки противник использовал гранатометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

На донецком направлении, по данным штаба, били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в Авдеевской промзоне.

"У Невельского противник применил подствольный гранатомет, - говорится в сообщении. - Подавляющее большинство огневых провокаций были непродолжительными и не представляли прямой угрозы жизни наших военных".